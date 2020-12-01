В Польше издали календарь с "российским" Крымом. Фото

Мусульманская религиозная ассоциация в Польше издала календарь с мечетями временно оккупированного Крыма, где полуостров указывается как территория Российской Федерации.

На этот факт обратил внимание на личной странице в Facebook член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов. Показательно, что на страницах четырех месяцев в календаре неправильно утверждается о якобы принадлежности к стране-оккупанту таких городов, как Бахчисарай, Симферополь, Феодосия и Старый Крым.

Мусульмане Польши издали календарь с "российским" Крымом. mzr.pl

На страницах издания 4 крымских города неправильно отнесены в РФ. mzr.pl

"Искренне надеюсь, что это не коммерческая акция, а действие неграмотного редактора, которое издательство просто в спешке пропустило. Поэтому, пожалуйста, объясните", – возмутился Усейнов.

Крымские мечети в польском календаре назвали "российскими". mzr.pl

Одна из страниц польского календаря, где Крымский полуостров назвали территорией России. mzr.pl

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