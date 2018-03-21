В полной тишине: в Николаеве попрощались с легендарным Героем Волошиным

В среду, 21 марта, в Николаеве прошла церемония прощания с легендарным летчиком, Героем Украины, а в последнее время и.о генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владиславом Волошиным.

Проститься в ритуальный зал Николаевского бюро судебно-медицинской экспертизы и возложить цветы к его гробу пришли сотни людей.

А в самом зале был выставлен почетный караул, передают Новости-N.

У гроба, не отходя, всю церемонию сидела мать погибшего лётчика, рядом также находилась жена с маленьким ребенком. Прощание прошло в полной тишине.

Также появилась информация, что представители радикальных сил пришли на церемонию с целью не пустить сотрудников Николаевской облгосадминистрации, в том случае, если кто-то из них захочет прийти проститься с погибшим.

Волошина будут кремировать в Одессе. По предварительным данным, захоронение состоится на родине ветерана АТО в Луганской области.

Как сообщал "Обозреватель", Волошин застрелился в собственной квартире из пистолета.

Владислав Волошин – бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. За свои боевые вылеты в 2014 году он может претендовать на звание самого отчаянного военного летчика Украины. Владислав неоднократно наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета.

Именно Владислава Волошина российские власти лживо обвиняли в атаке на малайзийский "Боинг", сбитый над Донбассом. Эта версия была полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

Волошин уволился из Вооруженных сил Украины, так как, по его мнению, не был по достоинству оценен командующими. Он неоднократно говорил, что, несмотря на все его заслуги, не мог даже обеспечить свою семью.