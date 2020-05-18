В полиции раскрыли количество украинцев, наказанных за нарушение карантина

Юрий Сергиенко Общество 21:56, 18.05.2020 Обновлено: 22:13, 18.05.2020

С начала действия в Украине карантина правоохранители составили 11 228 административных протоколов о его нарушении.

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Больше всего нарушений зафиксировано в Харьковской и Днепропетровской областях, сказано в ответе Национальной полиции "Слідству.Інфо".

svidok.info

В обоих этих областях составлено более 1,7 тысячи админпротоколов.

В Киеве и области зафиксировано 1 210 нарушений.

Меньше всего нарушали карантин в Николаевской (84) и Закарпатской (86) областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, карантин в Украине ввели 11 марта из-за эпидемии COVID-19. Действие ограничительных мер продлили до 22 мая, однако с 11 мая их смягчили, разрешив работать парикмахерским; салонам красот; оптовым и розничным магазинам непродовольственных товаров; предприятиям бытового обслуживания населения; музеям и библиотекам; стоматологиям; адвокатам, аудиторам, нотариусам, психологам; магазинам детской одежды и обуви.

22 мая ожидается введение второго из пяти этапов ослабления карантина.

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