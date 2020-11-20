В полиции предупредили о новых санкциях за нарушение карантина выходного дня

В течение выходных, 21 и 22 ноября, полицейские будут следить за соблюдением требований карантина выходного дня и наказывать нарушителей.

Об этом сообщило управление коммуникации Национальной полиции. В первую очередь правоохранители будут действовать превентивно.

По словам главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, которые находятся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов.

Клименко уточнил, что нарушителям сначала будут делать замечания, и только в случае отказа соблюдать правила будут составлять протоколы.

Он также напомнил, что полицейские в субботу и воскресенье будут проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решения Кабмина о карантине выходного дня.

Клименко добавил, что пребывание в общественных местах и в транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты влечет за собой наложение штрафа от 170 до 255 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, за нарушение карантина выходного дня в Украине в течение 14 и 15 ноября полиция закрыла более 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов.