Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что празднование Пасхи в условиях карантина в Украине должно пройти со службами в храмах, но без скопления людей и инцидентов.

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Как он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина"ю руководители МВД встречались с представителями Всеукраинского совета церквей и пришли к выводу, что закрывать храмы на время карантина не имеют права.

"И полиция, и МВД исходили из того, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводятся, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу – только ему одному – можно быть без маски, поскольку традиция и ритуалы требует этого", – рассказал глава Нацполиции.

По его словам, после службы в церковь могут заходить два человека – если храм большой, и один человек – если церковь маленькая.

Он пояснил, что полиция диалога и участковые инспекторы полиции будут находиться возле церквей, но не будут заходить в храм и "тем более кого-то оттуда выгонять".

Клименко рассказал, что 19 апреля 100% полицейских превенции выйдут на улицу, потому что церквей и приходов очень много, и важно не допустить конфликтных ситуаций между гражданами, недоразумений граждан с полицией.

"Если будут грубые нарушения закона – будем реагировать согласно нашим полномочиям", –сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поминальные дни после праздника Пасхи украинцев в связи с карантином из-за коронавируса просят не собираться большими группами при посещении кладбищ.