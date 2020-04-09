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10 апреля • обновлено в 02:05
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В полиции пообещали не выгонять украинцев из храмов на Пасху

8.2т
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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что празднование Пасхи в условиях карантина в Украине должно пройти со службами в храмах, но без скопления людей и инцидентов.

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Как он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина"ю руководители МВД встречались с представителями Всеукраинского совета церквей и пришли к выводу, что закрывать храмы на время карантина не имеют права.

"И полиция, и МВД исходили из того, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводятся, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу только ему одному можно быть без маски, поскольку традиция и ритуалы требует этого", – рассказал глава Нацполиции.

"Службы должны состояться": в полиции пообещали не выгонять из храмов на Пасху

По его словам, после службы в церковь могут заходить два человека – если храм большой, и один человек – если церковь маленькая.

Он пояснил, что полиция диалога и участковые инспекторы полиции будут находиться возле церквей, но не будут заходить в храм и "тем более кого-то оттуда выгонять".

Клименко рассказал, что 19 апреля 100% полицейских превенции выйдут на улицу, потому что церквей и приходов очень много, и важно не допустить конфликтных ситуаций между гражданами, недоразумений граждан с полицией.

"Если будут грубые нарушения закона – будем реагировать согласно нашим полномочиям", –сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поминальные дни после праздника Пасхи украинцев в связи с карантином из-за коронавируса просят не собираться большими группами при посещении кладбищ.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Игорь Клименко
Место
Украина
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Zp Its
Zp Its
Цирк это, а не карантин
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Глупо после таких рамок карантин точно не отменят т.к. будет колоссальное заражение населения ,хотя как по мне пусть дурни идут и заражаются,быстрее предстанут перед богом,раз они так торопиться на тот свет
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