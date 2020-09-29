В полиции назвали топ способов подкупа избирателей перед выборами-2020 в Украине

Национальная полиция Украины по состоянию на 29 сентября открыла 123 уголовных производства по фактам нарушения избирательного процесса.

Пятая часть из них касается возможного факта подкупа избирателей перед выборами-2020. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"На данный момент 123 уголовных производства уже открыто Национальной полицией. В то же время хочу сказать о подкупе избирателей. Пятая часть всех уголовных производств – это подкуп. Продолжается та же история – это, в частности, те же продуктовые наборы, с логотипами политических партий", – отметил Клименко.

По его словам, таким же популярным способом подкупа является предложение проголосовать за кандидата за деньги: дают аванс в 250-300 гривен, а потом уже накануне голосования говорят, за кого отдать голос, и просят сфотографировать бюллетень.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кандидатов в мэры и депутаты городских советов в Украине высмеяли за способы подкупа избирателей перед местными выборами-2020.

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