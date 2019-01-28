В поисках лучшей жизни: Украину покинул почти миллион жителей — Ukrainianpeopleleaks

В Украине стремительно растет уровень миграции, ведь каждую минуту страну покидает два человека. Согласно данным Организации объединенных наций, это может привести к тому, что к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек.

Так, только за период с 20 марта 2018 года по 28 января 2019 года, из страны уже выехал почти один миллион украинцев. Эти данные подтвердил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Ukrainianpeopleleaks.

Граница Украины pmg.ua

"Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей. Один из основных факторов выезда — трудовая миграция", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины — сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

Также стало известно, что украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за границей, а страны Европейского союза — не исключение.

Отметим, что по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. гривен.

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