В поезде "Укрзалізниці" дождь затопил вагон: пассажиры показали видео

В поезде "Укрзалізниці" сообщением Апостолово-Херсон 30 июня протекла крыша, в результате чего дождь обрушился прямо на пассажиров.

На видео, которое разместил на странице в Facebook житель Херсона Михаил Игнатенко, видно, как вода не просто капает внутри вагона, а буквально заливает его (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В своих комментариях пользователи возмутились увиденным, вспомнив о том, что компания "Укрзалізниця" не так давно повысила цену на проезд.

"Зашибись, вот гады, за билет в три дорога берут, а людей хуже скота возят", "Вот это да… дожили… а цены на билеты, пи…ц, стыдно", "Посадить бы туда чиновников! Пусть бы покатались!", "Жесть! Укрзалізниця офигела!", "Сарай!", "Да, реформы в действии", "Подавать в суд на Укрзалізницю, 100% пассажиры выиграют. Люди, почему молчите и терпите?", "Это пипец! Я тоже ехала с Херсона,проснулась ночью,потому что моя постель была полностью мокрая и был дождь. А вообще реально уже не чего не удивляет", – пишут в сети.

Facebook Михаила Игнатенко

Facebook Михаила Игнатенко

Как писал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" попала в скандал в первое же утро после возобновления ж/д сообщения в Украине.