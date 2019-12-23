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23 декабря • обновлено в 20:38
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Топчутся по Украине? В поезде Путина в Крым нашли показательную деталь

5.4т
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В сети показали изнутри вагон поезда из Санкт-Петербурга, который российские оккупанты запустили по Крымскому мосту.

Снимки опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Купе, то купе! Класса люкс! Фантастиш ое! Рекомендую еще ковер посмотреть", – сыронизировала она. На фото видно, что обустройство купе едва ли изменилось с советских времен, а половое покрытие и вовсе выглядит неопрятно.

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В поезде Путина в Крым нашли показательную деталь

В поезде Путина в Крым нашли показательную деталь

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В поезде Путина в Крым нашли показательную деталь

В поезде Путина в Крым нашли показательную деталь

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В комментариях отметили показательную деталь – ковер сделали в цветах украинского флага. "Будут шастать москали. Вот ублюдки", – отреагировали пользователи.

В поезде Путина в Крым нашли показательную деталь

В поезде Путина в Крым нашли показательную деталь

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Топчутся по Украине? В поезде Путина в Крым нашли показательную деталь
Топчутся по Украине? В поезде Путина в Крым нашли показательную деталь
Топчутся по Украине? В поезде Путина в Крым нашли показательную деталь

При этом блогер потроллила пропагандистов, которые так пристально следили за одним-единственным поездом. "Напоминаю, Чебуречная на вокзале в Джанкое в сезон видела пассажиров сотни поездов, едущих в Крым отовсюду! Выпейте зеленочки", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, движение поездов по Крымскому мосту открыл лично президент РФ Владимир Путин, что разгневало сеть.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мост Крым
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Комментарии
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Бур Алекс
Бур Алекс
Украинские поезда, самые поездатые поезда в мире!!!!! Ура!!! Сало Украине!!!!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну хуле сказать... до гиперлупов украинских нам конечно очень далеко. Это они на том гиперлупе за 50 долярив до Нью-Йорка за полдня долетают.
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Мигол Натали
Мигол Натали
Картинки поддельные не эти поезда поедут.
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