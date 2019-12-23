Топчутся по Украине? В поезде Путина в Крым нашли показательную деталь

В сети показали изнутри вагон поезда из Санкт-Петербурга, который российские оккупанты запустили по Крымскому мосту.

Снимки опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Купе, то купе! Класса люкс! Фантастиш ое! Рекомендую еще ковер посмотреть", – сыронизировала она. На фото видно, что обустройство купе едва ли изменилось с советских времен, а половое покрытие и вовсе выглядит неопрятно.

В поезде Путина в Крым нашли показательную деталь Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В поезде Путина в Крым нашли показательную деталь Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В комментариях отметили показательную деталь – ковер сделали в цветах украинского флага. "Будут шастать москали. Вот ублюдки", – отреагировали пользователи.

В поезде Путина в Крым нашли показательную деталь Twitter RoksolanaToday&Крым25%

При этом блогер потроллила пропагандистов, которые так пристально следили за одним-единственным поездом. "Напоминаю, Чебуречная на вокзале в Джанкое в сезон видела пассажиров сотни поездов, едущих в Крым отовсюду! Выпейте зеленочки", – отметила она.

Для пропагандонов в состоянии аффекта из Залесья и ваты с подзорной трубой(понаехи из Питера)напоминаю-Чебуречная на ж.д. вокзале в Джанкое в сезон видела пассажиров СОТНИ поездов,едущих в Крым ОТОВСЮДУ!

выпейте зеленочки... pic.twitter.com/xtNuxnGZEc — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 23, 2019

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"Первый пассажирский поезд в Крым, идущий по новому маршруту через Керченской мост, отправился из Санкт-Петербурга!"-цитата pic.twitter.com/YF8jrEMt2W — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 23, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, движение поездов по Крымскому мосту открыл лично президент РФ Владимир Путин, что разгневало сеть.

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