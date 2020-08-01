В поезде Мариуполь-Киев избили и пытались изнасиловать женщину. Видео 18+

В ночь на субботу, 1 августа, в поезде Мариуполь-Киев насильник напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном.

Как сообщила в Facebook пострадавшая Анастасия Луговая, около 03:00 она проснулась от ударов по голове (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Неизвестный проник в наше купе, одетый был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к постели. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, чтобы он не бил сына", – написала она.

По словам женщины, мужчина перестал агрессировать, снял трусы и начал к ней приставать.

"Я попросила, чтобы немного подождал, ведь сын еще не спит и это все видит. Все время, пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их, на мое сопротивление говорил "Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь", – рассказала Луговая.

Она предложила напавшему выйти, чтобы сын ничего не видел.

"Он согласился, обернулся в простыню, вывел меня из купе и завел в свое купе. Дверь за мной заблокировал на верхний замок... Мужчина снял простыню и начал приставать. Но в это время мой сын начал плакать и звать меня", – отметила пострадавшая.

Она предложила выйти и пойти успокоить сына, мужчина согласился.

"Выйдя из купе, я забежала к сыну, и мы босиком побежали к проводнице. Та спала и не понимала, что происходит. Мужчина голый по вагону бежал в нашем направлении. Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не отреагировал... Мы нашли защиту у проводницы этого вагона", – сказала женщина.

В Киев оставалось ехать более трех часов. Начальник поезда распорядился, чтобы нападающего охраняли и не позволили ему бежать, ведь тот угрожал нажать стоп-кран или выбить окно.

"В 07:11 мы прибыли на станцию "Киев Пассажирский", где нас ждал наряд полиции, вызванный моим мужем. Неизвестного задержали", – подчеркнула Луговая.

"Укрзалізниця" подтвердила, что нападавшего задержали и передали правоохранителям, а также принесли извинения пострадавшей пассажирке.

Также УЗ подчеркнула необходимость сопровождения поездов дальнего сообщения во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров.

Анастасия Луговая рассказала о жестоком нападении в поезде Facebook Анастасии Луговой

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