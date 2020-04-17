В Почаевской лавре на Тернопольщине подозревают масштабную вспышку коронавируса.

Об этом на заседании оперативного штаба Тернопольской области в пятницу, 17 апреля, сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук. По ее словам, ни настоятель лавры, ни мэр Почаева не помогают выяснить точную информацию по инфицированным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"У нас вчера возникла ситуация в Шумском районе, которая тесно связана с Почаевской лаврой, поскольку инфицированный священник, участвующий в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумский больнице. Соответственно, контакты пошли и среди сотрудников бухгалтерии, и главный врач у нас положительный и многие врачи. Вчера был 21 положительный результат, а всего в Шумске 26 положительных ", – сказала она.

В частности установлено, что с больным священником связана вспышка в Дубенском районе.

В Почаевской лавре подозревают масштабную вспышку коронавируса pochaev.org.ua

Чайчук сообщает, что настоятель Почаевской лавры на связь не выходит. Удалось пообщаться с его помощником, который пообещал до часу дня предоставить список участников хора, но так этого не произошло.

"Мэр Почаева тоже не берет большого участия, говорит, что никого не знает. Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные - контакт очень большой. Эти священники, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе , Збаражском районе. То есть, если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно крупная вспышка", - подчеркнула она.

Сейчас ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле премьер-министра, также привлечена Нацполиция.

OBOZREVATEL позвонил в монастырь, чтобы выяснить подробности, однако послушник отказался отвечать, так как о вспышке коронавируса ему ничего неизвестно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Киево-Печерская лавра (УПЦ МП) будет закрыта на карантин. В святыни зафиксировали уже вторая смерть от коронавируса COVID-19, а количество подтвержденных случаев превысило 90.