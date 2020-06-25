В Почаеве жители вышли на "стояние" против вышек 5G и потребовали их адреса
В Почаеве Тернопольской области местные жители потребовали у городской власти предоставить информацию о наличии в городе вышек с технологией 5G и 4G.
Как сообщает MediaSapiens, изначально в местной Facebook-группе житель разместил фотографию объявления, на котором неизвестные призвали горожан выйти 23 июня на "стояние" под горсовет, чтобы не допустить установку вышек 5G.
Мэр Почаева Василий Бойко рассказал изданию, что действительно люди пришли под здание городского совета и написали коллективное обращение с требованием информировать их об установке вышек 5G и 4G на территории города. Однако, в органах местной власти никто не располагает такой информацией.
"Акции как таковой не было, люди пришли, написали коллективное обращение об информировании их по установлению технологии 5G и 4G на территории города. Мы будем отвечать на этот запрос, но мы не имеем такой информации и сами будем подавать запрос нашим мобильным операторам, которые находятся на территории города, по установлению данного покрытия", – рассказал он.
При этом, согласно источникам издания, к организации "стояния" причастны люди из Почаевской лавры.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с петицией о запрете 5G-вышек.