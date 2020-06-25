В Почаеве жители вышли на "стояние" против вышек 5G и потребовали их адреса

В Почаеве Тернопольской области местные жители потребовали у городской власти предоставить информацию о наличии в городе вышек с технологией 5G и 4G.

Как сообщает MediaSapiens, изначально в местной Facebook-группе житель разместил фотографию объявления, на котором неизвестные призвали горожан выйти 23 июня на "стояние" под горсовет, чтобы не допустить установку вышек 5G.

В Почаеве местных жителей призывали выйти на "стояние" против 5G-вышек MediaSapiens

Мэр Почаева Василий Бойко рассказал изданию, что действительно люди пришли под здание городского совета и написали коллективное обращение с требованием информировать их об установке вышек 5G и 4G на территории города. Однако, в органах местной власти никто не располагает такой информацией.

"Акции как таковой не было, люди пришли, написали коллективное обращение об информировании их по установлению технологии 5G и 4G на территории города. Мы будем отвечать на этот запрос, но мы не имеем такой информации и сами будем подавать запрос нашим мобильным операторам, которые находятся на территории города, по установлению данного покрытия", – рассказал он.

При этом, согласно источникам издания, к организации "стояния" причастны люди из Почаевской лавры.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с петицией о запрете 5G-вышек.