В Почаеве подтвердили 110 случаев коронавируса: заговорили о введении ЧП

В городе Почаев Тернопольской области хотят ввести режим чрезвычайного положения из-за резкого роста инфицированных COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В районе подтвердили уже 110 случаев коронавируса, из них 27 – за последние сутки. Об этом сообщил руководитель Кременецкой районной администрации Вячеслав Онишкевич на своей странице в Facebook.

В Почаеве подтвердили 110 случаев коронавируса Прямой

"Только что завершилось внеочередное заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Кременецкой райгосадминистрации. Кроме дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Почаев и Кременецкого района, несмотря на критический рост заболеваемости COVID-19 и противодействия распространению эпидемии коронавируса, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации, а при положительной динамике в течение пяти дней обратиться к верхним эшелонам власти по усилению действенных карантинных мер безопасности в отношении жителей Кременецкого района", – написал он.

Если ситуация не изменится в ближайшее время, в Почаеве планируют инициировать процедуру введения чрезвычайного положения. Об этом сообщил "ВВС News Україна" источник в местной власти. Он отметил, что на месте уже не понимают, как остановить вспышку, и не имеют для этого сил и средств. По его словам, помощь из области и Киева не поступает.

Отметим, что одним из возможных мест вспышки коронавируса в городе считается Почаевская лавра. Несмотря на запрет, она не закрывалась на Вербное воскресенье и Пасху и принимала сотни людей.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Харьковщине из-за вспышки коронавируса в областной психиатрической больнице №1 закрыли на карантин село Стрелечье, где она расположена. Там 25 апреля зафиксировали 11 случаев заражения COVID-19.