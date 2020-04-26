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26 апреля • обновлено в 20:44
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В Почаеве подтвердили 110 случаев коронавируса: заговорили о введении ЧП

7.7т
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В городе Почаев Тернопольской области хотят ввести режим чрезвычайного положения из-за резкого роста инфицированных COVID-19.

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В районе подтвердили уже 110 случаев коронавируса, из них 27 – за последние сутки. Об этом сообщил руководитель Кременецкой районной администрации Вячеслав Онишкевич на своей странице в Facebook.

В Почаеве подтвердили 110 случаев коронавируса

В Почаеве подтвердили 110 случаев коронавируса

Прямой

"Только что завершилось внеочередное заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Кременецкой райгосадминистрации. Кроме дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Почаев и Кременецкого района, несмотря на критический рост заболеваемости COVID-19 и противодействия распространению эпидемии коронавируса, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации, а при положительной динамике в течение пяти дней обратиться к верхним эшелонам власти по усилению действенных карантинных мер безопасности в отношении жителей Кременецкого района", – написал он.

Если ситуация не изменится в ближайшее время, в Почаеве планируют инициировать процедуру введения чрезвычайного положения. Об этом сообщил "ВВС News Україна" источник в местной власти. Он отметил, что на месте уже не понимают, как остановить вспышку, и не имеют для этого сил и средств. По его словам, помощь из области и Киева не поступает.

В Почаеве подтвердили 110 случаев коронавируса: заговорили о введении ЧП

Отметим, что одним из возможных мест вспышки коронавируса в городе считается Почаевская лавра. Несмотря на запрет, она не закрывалась на Вербное воскресенье и Пасху и принимала сотни людей.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Харьковщине из-за вспышки коронавируса в областной психиатрической больнице №1 закрыли на карантин село Стрелечье, где она расположена. Там 25 апреля зафиксировали 11 случаев заражения COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Чем больше, тем лучше! Оказывается самый эффективный способ заражения - поцелуй в зад.
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Lux Alex
Lux Alex
Мало кресты и иконы целовали.
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Мир Миру
Мир Миру
Перейменувати УПЦ МП на РПЦ в Україні і закрити на карантин. Бо підприємці, що змушені сидіти вдома, скоро рватимуть когось на шматки.
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