В PinchukArtCentre устроили массовые увольнения: что случилось

В столичном центре современного искусства PinchukArtCentre Фонда Виктора Пинчука уволили 30 медиаторов и гидов.

Соответствующее заявление сделал арт-директор Бьорн Гельдгоф на открытии новой выставки. При этом время сами работники узнали об увольнении из сообщений в СМИ, возмущаются они в соцсети Facebook.

По их словам, такая ситуация сложилась после того, как они создали профсоюз для налаживания диалога с руководством и решения общих проблем.

В PinchukArtCentre уволили медиаторов и гидов

"Мы не получали от руководства никаких сообщений или объяснений... Очевидно, что настоящая причина нашего увольнения заключается в создании профсоюза", – говорится в сообщении.

Там отметили, что за два месяца существования профсоюзу удалось добиться права на больничные и оплачиваемые отпуска.

Медиаторы выразили желание согласовать с руководством должностные инструкции, нормировать срок испытательного периода, прекратить сбор детальной информации о них и членах их семей, а также добиться официального трудоустройства несовершеннолетних и заключения коллективного договора.

"Однако руководство начало сопротивляться... От некоторых представителей поступали прямые угрозы уволить весь коллектив. От нас неоднократно требовали перечень членов профсоюза, а работникам, которые были активными профсоюзными деятелями, даже пытались запретить вход в PinchukArtCentre", – заявляют возмущенные медиаторы, добавляя, что конца надеялись на понимание со стороны руководства.

Однако руководитель профсоюза медиаторов центра Анастасия Бондаренко сообщила hromadske, что этого не произошло, поэтому уже бывшие работники планируют направить письмо в Гоструда, чтобы "привлечь внимание чиновников к тому, как в Фонде Виктора Пинчука трудоустроены люди".

"Руководство якобы планирует заменить медиаторов гидами, которые будут проводить экскурсии каждые полчаса. Кажется, официально они подают это как эксперимент с формой медиации в PinchukArtCentre. Но тогда возникает вопрос, почему ни с кем из старого штата не связались и гиды не были набраны с уже натренированных работников", – подчеркнула Бондаренко.

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