В первый класс по новым правилам: что изменится для украинских школьников с 2018 года

С 2018 года в Украине кардинально изменились правила приема детей в первый класс — если ранее главными критериями для специализированных общеобразовательных учреждений были результаты конкурса, то теперь приоритет будет иметь адрес прописки будущего школьника.

Об этом сообщает "Соцпортал".

Соответствующие изменения вступили в силу после принятия нового закона "Об образовании". Согласно документу, за каждой школой будет закреплена определенная территория. Дети, проживающие в ее пределах, по достижению шести лет гарантированно получают место в данном учебном заведении, независимо о того, является ли она специализированной или обычной. Если в любой другой школе после приема закрепленных за ней детей останутся места, то можно отправлять ребенка туда. Однако в таком случае уже будет проводиться конкурс.

По словам завуча младших классов одной из школ Киева, информацию о привязке школ к определенным адресам стоит ожидать в конце марта, а узнать ее можно будет в самих учебных заведениях, в районных управлениях образования или на их сайтах. В апреле и мае, скорее всего, будут приниматься документы от детей по месту жительства, после 1 июня — от остальных.

Пока же педагог посоветовала родителям готовить все необходимые документы, в частности медицинские. Оригиналы нужно будет предоставить ближайшей школе от дома, а в другие можно будет подавать копии.

Как отмечает соавтор нового закона, аналитик центра CEDOS Ирина Когут, Министерство образования сейчас работает над новыми условиями зачисления детей, поэтому некоторые положения еще не прописаны. На данный момент точно известно, что закрепленная школа будет одна, а не две-три ближайшие. Также, возможно, упростят зачисление в школу, если там уже учатся старшие брат или сестра ребенка. Однако пока все это находится на стадии обсуждения.

"Для детей с особыми потребностями будет отдельная процедура. Что касается льготных категорий, пока сложно сказать, но я сомневаюсь, что для них будут отдельные условия зачисления", — отмечает Когут.

Одной из целей нового порядка зачисления в начальную школу является равномерное распределение нагрузки на учителей и формирование классов до 30 детей. Это должно повысить качество обучения, однако выполнить норму смогут пока не все.

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"К сожалению, Минобразования вообще не может влиять на то, сколько школ строится. Это по закону и старому, и новому. Ответственность лежит на местной власти, которая не справляется. То есть даже если Минобразования захочет, не может приказать строить школы. Оно даже не может как-то наказывать местные управления образования, если в школах переполнены классы (что является нарушением закона), поскольку управления — часть местной власти, они не подчинены министерству", — подчеркивает Когут.

Еще одним важным моментом является то, что новый закон предполагает, что в течение пяти лет школы поменяют уставы и станут соответствовать трем предусмотренным типам учебных заведений — начальной школе, гимназии (5-9 классы) и лицею (10-12 классы).

"В начальную не будет отбора, по гимназии пока не определено, но, вероятно, тоже не будет, по лицею отбор возможен, но какая процедура — тоже не определено пока. Учреждения смогут существовать как объединение начальной школы, гимназии и лицея или в других конфигурациях, но лицеи, как правило, будут существовать отдельно", — рассказала Когут.

Также за это время будет внедряться программа обучения младшей школы "Нова українська школа", которая станет обязательной для всех независимо от специализации и может заменить, в том числе, экспериментальные, такие как "Росток" и "Інтелект України".

"Росток" и "Інтелект", как и другие программы, будут действовать, только если они адаптируются к требованиям нового государственного стандарта. Пока они не соответствуют ему. Кроме того, они не смогут отбирать детей в свои классы, как это делалось до сих пор. Что же касается специализированных школ, то типовой учебный план предусматривает со 2 класса один-два часа на выбор школы. Например, те же иностранные языки. Но опять-таки, отбора в такие школы больше не будет", — пояснила эксперт.

Она добавила, что после введения новых правил у украинских детей больше не будет необходимости посещать подготовительные занятия перед школой.

"Подготовка к школе, тем более платная, точно не актуальна. Новый стандарт рассчитан на обучение базовым навыкам (чтение, письмо, счет) уже в школе", — отмечает Когут.

Как сообщал "Обозреватель", ранее общественный активист Виталий Фурманюк заявил, что Минобразования запретило родительские комитеты в общеобразовательных школах. Однако в самом ведомстве опровергли данную информацию, отметив, что у государственного органа нет таких полномочий.