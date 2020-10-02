В Украину идет потепление: синоптик дала прогноз на выходные

Первые выходные октября будут теплыми, температура воздуха повысится и в течение дня будет достигать +19 +24 градусов.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале, воздух уже насыщен влагой, учащаются туманы, хотя основные дожди в выходные покинут территорию Украины. Осадки вероятные только ближайшей ночью на Левобережье (карта 1). 2 октября Днем небольшие дожди пройдут вдоль линии от Сумщины до Запорожья (карта 2).

Синоптик сообщила, что в воскресенье небольшие локальные дожди пройдут на Западе, однако большая часть Украины "спокойно и без зонтов будет любоваться осенними пейзажами, без дождя".

"Ветер остается юго-восточного направления, в воскресенье на Западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях усилится до штормовых порывов. В Киеве выходные будут почти идеальными для прогулок в лесу и парках – без существенных осадков, однако сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до +20 +22 градусов. Разве что дискомфорт вызовет порывистый ветер, который в воскресенье усилится в Киеве", – спрогнозировала Диденко.

Она подчеркнула, что погода в ближайшие выходные будет благоприятной и подойдет "для встреч, валяние на диване с книжечкой, сбор грибов, проветривания ковров, ухода за балконными цветами, близкими поездками по национальным паркам и заповедникам". Также Диденко добавила, что магнитные бури "наконец успокаиваются".

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Харьковского гидрометцентра Игоря Кибальчича, погода в Украине в октябре будет довольно теплой, но дождливой.