В городе Першотравенск Днепропетровской области произошла резкая вспышка коронавируса из-за собрания религийного характера, на которое съехалось несколько сотен человек из разных городов и стран.

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Об этом заявил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник, передает пресс-служба органа. Заболели за 2 дня более 20 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Там состоялось ежегодное собрание представителей баптистской церкви. Как утверждают организаторы, они в этом году эти сборы отменили, но так или иначе на сборы съехалось несколько сотен человек из разных городов и даже стран. В целом несколько сотен человек, которые размещались по домам. Часть приезжих находится до сегодняшнего дня в Першотравенске", – заявил Олейник.

В Першотравенске произошла вспышка коронавируса на собрании баптистов

По его словам, именно из Першотравенска вирус начал распространяться по другим городам.

"Например, третий зараженный в Новомосковске – из Першотравенска приехал, человек из Синельниковского района – из Першотравенска приехал", – пояснил он.

"Двое людей, зная, что у них положительные результаты и подписав обязательства сидеть дома, сегодня вышли из дома и собирались поехать в город Днепр. Они были пойманы, в буквальном смысле этого слова, оштрафованы и возвращены домой", – рассказал глава облсовета.

Вскоре Олейник извинился за ошибку – баптисты оказались ни при чем, в городе даже нет такой общины.

На самом деле вирус подхватили сторонники харизматичной церкви "Новое поколение" (ее основателем является Алексей Ледяев).

На собрание библейской школы приехали граждане России, Латвии и Литвы.

Глава Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко уточнил, что новые случаи заражения удалось обнаружить с помощью полиции.

"Вчера в Першотравенске обнаружили 6 случаев COVID-19. Сегодня вместе с полицией разыскали людей, с которыми контактировали больные. К сожалению, среди них положительный результат ПЦР-теста получили еще 15 человек", – рассказал он.

В связи со вспышкой заболевания власти области приняли решение об ограничении выезда и въезда в город. Они будут действовать с 9 утра 8 апреля.

"Ограничения касаются всех транспортных средств. Разрешение на въезд будет только у стратегически важного транспорта – грузовиков с продуктами, медикаментами, автобусов, перевозящих работников предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города. На всех блокпостах будут медицинские бригады, которые произведут проверку водителей и пассажиров на симптомы коронавируса", – рассказал Бондаренко.

В Днепропетровской области лабораторно подтверждён 41 случай COVID-19, из них 21 – в Першотравенске.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Тынное на Ривненщине вспыхнул коронавирус после массовых мероприятий в местном храме.

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