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23 мая • обновлено в 16:52
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В Павлограде простились с убитым на Донбассе воином ВСУ. Фото 18+

2.2т
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В Павлограде Днепропетровской области простились с убитым на Донбассе бойцом 93 ОМБр "Холодный Яр" ВСУ Евгением Сафоновым.

Как сообщается на странице 93 ОМБр в Facebook, на похороны пришли много неравнодушных горожан, волонтеров, добровольцев и военных (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца. 18+).

Евгения Сафонова похоронили в Павлограде

Евгения Сафонова похоронили в Павлограде

Евгений Сафонов ("Сафон") родился 25 ноября 1988 года в Павлограде. Окончил среднюю школу №8.

По образованию – электрогазосварщик: в 2007 году Евгений закончил Западно-Донбасский профессиональный лицей в родном городе. После учебы работал на ряде павлоградских предприятий. Последнее место работы – ШУ "Терновское", входящее в структуру ДТЭК "Павлоградуголь". Там Евгений Сафонов работал с 2016 года - горняком по ремонту горных выработок на участке конвейерного транспорта.

Еще в 2014 году Евгений в течение определенного времени воевал в составе добровольческого батальона "Айдар". Затем вернулся к мирной жизни. Но впоследствии снова решил идти защищать Украину: с 30 января 2019 года служил по контракту в 93 ОМБр – номером расчета противотанкового артиллерийского взвода противотанковой артиллерийской батареи противотанкового артиллерийского дивизиона бригады.

Первую ротацию Евгений Сафонов вместе с собратьями, среди которых было немало его земляков из Павлограда, провел, защищая Авдеевку. Во второй ротации подразделения бригады выполняли задания на Луганском направлении.

21 мая 2020 года, около 4 утра грузовик, в котором ехали военнослужащие 93 ОМБр, попал под обстрел около населенного пункта Крымское: враг обстрелял автомобиль запрещенными Минскими договоренностями 120 мм минами. Произошло это практически сразу после того, как самопровозглашенный "лидер" так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник выдвинул Украине ультиматум и заявил о намерениях "подвинуть линию соприкосновения".

От подбитого грузовика остался лишь обгоревший каркас. А Евгений Сафонов погиб.

"Могу сказать о нем только лучшее. Проявлял себя очень хорошо. Был лучшим наводчиком", – вспоминал о "Сафоне" командир батальона.

"Друзья и коллеги помнят его как веселого, отзывчивого и надежного товарища. Евгений сознательно и добросовестно выполнял поставленные задачи. Работал на совесть", – разделяют высокую оценку комбата в ШУ "Терновское", где Сафонов работал до подписания контракта с ВСУ.

В Павлограде простились с убитым на Донбассе воином ВСУ. Фото 18+

Facebook/93 ОМБр

В Павлограде простились с убитым на Донбассе воином ВСУ. Фото 18+

Facebook/93 ОМБр

В Павлограде простились с убитым на Донбассе воином ВСУ. Фото 18+

Facebook/93 ОМБр

В Павлограде простились с убитым на Донбассе воином ВСУ. Фото 18+

Facebook/93 ОМБр

В Павлограде простились с убитым на Донбассе воином ВСУ. Фото 18+

Facebook/93 ОМБр

В Павлограде простились с убитым на Донбассе воином ВСУ. Фото 18+

Facebook/93 ОМБр

В Павлограде простились с убитым на Донбассе воином ВСУ. Фото 18+

Facebook/93 ОМБр

В Павлограде простились с убитым на Донбассе воином ВСУ. Фото 18+

Facebook/93 ОМБр

В Павлограде простились с убитым на Донбассе воином ВСУ. Фото 18+

Facebook/93 ОМБр

В Павлограде простились с убитым на Донбассе воином ВСУ. Фото 18+

Facebook/93 ОМБр

В Павлограде простились с убитым на Донбассе воином ВСУ. Фото 18+

Facebook/93 ОМБр

В Павлограде простились с убитым на Донбассе воином ВСУ. Фото 18+

Facebook/93 ОМБр

В Павлограде простились с убитым на Донбассе воином ВСУ. Фото 18+

Facebook/93 ОМБр

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая в зоне проведения ООС на Луганщине в результате обстрела оккупантами грузового автомобиля погиб украинский военный.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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