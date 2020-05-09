В Раде предложили вернуть георгиевскую ленту в жизнь украинцев: что несет в себе символ и какая судьба ждет законопроект
В Украине предложили снять запрет на ношение георгиевской ленточки. Такой законопроект №3457 в канун 9 мая подали в парламент. Однако голосов за него в Раде может не найтись.
Замглавы МВД Антон Геращенко, который был одним из инициаторов запрета ношения этой ленточки, сказал в комментарии OBOZREVATEL: "Как я понимаю, георгиевская ленточка является символом российской агрессии против Украины. Я считаю георгиевскую ленточку символом памяти о подвиге наших солдат и офицеров во время Второй мировой войны. Но в России это сделали символом агрессии против Украины. Именно в этом смысл запрета".
"Думаю, что парламент вряд ли это примет, потому что ситуация не поменялась. Они все также используют георгиевскую ленточку как символ агрессии", – подчеркнул Геращенко.
Также на благоразумие депутатов рассчитывает и глава комитета ВР по Евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. "Надеюсь, что в парламенте есть достаточно мудрых людей, которые не позволят вернуться к кремлевской интерпретации истории. Надеюсь, что этот проект не будет поддержан в парламенте", – сказала OBOZREVATEL Климпуш-Цинцадзе.
Историк Станислав Кульчицкий считает, что на самом деле георгиевская ленточка не просто символ вражеского государства России, но и признак принадлежности к этом государству.
"Георгиевская ленточка берет начало в Российской империи, которая также угнетала Украину. Она от Святого Георгия. Сейчас эта ленточка – символ современной России, которая напала на Украину и ведет войну, которая длится уже дольше чем Вторая мировая война. Поэтому нет смысла отменять запрет на ее ношение", – говорит историк.
Напомним, запрет был принят парламентом 16 мая 2017 года. За ношение ленты предполагается штраф от 850 до 2550 грн, за повторное нарушение в течение года штраф составляет от 2550 грн до 5100 грн.
В Украине были случаи, когда полиция задерживала нарушителей и штрафовала их.
Так, в Ивано-Франковской области в январе 2018 года пятерых белорусских туристов оштрафовали за ношение георгиевской ленточки. Белорусы приехали отдыхать в Буковель и повесили ленту на лобовое стекло автомобиля. Им пришлось заплатить 2550 грн.
А 22 июня 2017 года в Днепре составили админпротокол за ношение ленты.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на автовокзале "Выдубичи" представители общественной организации С14 сожгли запрещенную в Украине символику в виде георгиевской ленты, принадлежавшую гражданам России.
Соответствующие снимки опубликовал на своей странице в Facebook лидер движения Сергей Мазур, уточнив, что воспитательная беседа прошла удачно.