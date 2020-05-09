В Раде предложили вернуть георгиевскую ленту в жизнь украинцев: что несет в себе символ и какая судьба ждет законопроект

В Украине предложили снять запрет на ношение георгиевской ленточки. Такой законопроект №3457 в канун 9 мая подали в парламент. Однако голосов за него в Раде может не найтись.

Замглавы МВД Антон Геращенко, который был одним из инициаторов запрета ношения этой ленточки, сказал в комментарии OBOZREVATEL: "Как я понимаю, георгиевская ленточка является символом российской агрессии против Украины. Я считаю георгиевскую ленточку символом памяти о подвиге наших солдат и офицеров во время Второй мировой войны. Но в России это сделали символом агрессии против Украины. Именно в этом смысл запрета".

Георгиевская лента стала символом агрессии России против Украины

"Думаю, что парламент вряд ли это примет, потому что ситуация не поменялась. Они все также используют георгиевскую ленточку как символ агрессии", – подчеркнул Геращенко.

Также на благоразумие депутатов рассчитывает и глава комитета ВР по Евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. "Надеюсь, что в парламенте есть достаточно мудрых людей, которые не позволят вернуться к кремлевской интерпретации истории. Надеюсь, что этот проект не будет поддержан в парламенте", – сказала OBOZREVATEL Климпуш-Цинцадзе.

Историк Станислав Кульчицкий считает, что на самом деле георгиевская ленточка не просто символ вражеского государства России, но и признак принадлежности к этом государству.

Георгиевская лента

"Георгиевская ленточка берет начало в Российской империи, которая также угнетала Украину. Она от Святого Георгия. Сейчас эта ленточка – символ современной России, которая напала на Украину и ведет войну, которая длится уже дольше чем Вторая мировая война. Поэтому нет смысла отменять запрет на ее ношение", – говорит историк.

Напомним, запрет был принят парламентом 16 мая 2017 года. За ношение ленты предполагается штраф от 850 до 2550 грн, за повторное нарушение в течение года штраф составляет от 2550 грн до 5100 грн.

В Украине были случаи, когда полиция задерживала нарушителей и штрафовала их.

Так, в Ивано-Франковской области в январе 2018 года пятерых белорусских туристов оштрафовали за ношение георгиевской ленточки. Белорусы приехали отдыхать в Буковель и повесили ленту на лобовое стекло автомобиля. Им пришлось заплатить 2550 грн.

А 22 июня 2017 года в Днепре составили админпротокол за ношение ленты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на автовокзале "Выдубичи" представители общественной организации С14 сожгли запрещенную в Украине символику в виде георгиевской ленты, принадлежавшую гражданам России.

Соответствующие снимки опубликовал на своей странице в Facebook лидер движения Сергей Мазур, уточнив, что воспитательная беседа прошла удачно.

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