В пансионате Ривного издевались над пожилыми людьми: их унижали и держали в жутких условиях

В частном пансионате для пожилых людей "Тепло любимых" в Ривном подопечных содержали в нечеловеческих условиях.

Как сообщает ТСН, с проверкой в пансионат пришли представители омбудсмена Украины. Сначала их час не пускали на территорию, но когда они наконец попали внутрь, то были потрясены (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Первое, что нас поразило, это резкий запах испражнений", – заявил региональный представитель уполномоченного Верховной Рады в Ривненской области Андрей Преподобный.

Неухоженные угнетенные подопечные пансионата рассказали об унижениях, им месяцами не обрезали ногти. А раздетый пожилой мужчина, даже без нижнего белья, лежал в присутствии других подопечных.

В подвальном помещении были обнаружены комнаты с матрасами со следами испражнений и пластмассовые ведра.

В одной из комнат находилась пожилая женщина с большой гематомой на лице и ссадинами. Ее сын Виктор после увиденного фото матери сразу же забрал ее из пансионата.

"С признаками анорексии, с телесными повреждениями", – сказал мужчина о состоянии матери.

По словам сына, чтобы за ней отлично ухаживали, он ежемесячно платил 7 тыс. грн, еще 1 тыс. добавлял, чтобы маме покупали вкусности. Из-за карантина последние 4 месяца в заведение его не пропускали, впрочем, уверяли, что с ней все в порядке.

Полиция уже открыла по данным фактам два производства. Первое – за незаконное лишение свободы, так как подопечные жаловались, что их даже на улицу не выпускали. Также будут выяснять, как получила повреждение мать Виктора, он написал заявление в полицию.

"Будет приниматься решение о роли каждого участника, который имел полномочия, кто мог отвечать. Или это организатор, или это владелец заведения", – сообщил врио руководителя Ривненского отдела полиции Иван Телига.

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Как писал OBOZREVATEL, в мае в городе Здолбунов Ривненской области была зафиксирована вспышка COVID-19 в доме престарелых.