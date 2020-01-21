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21 января • обновлено в 11:35
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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

В ОРДЛО продолжается отстрел полевых командиров

1.5т

В ОРДЛО продолжается отстрел полевых командиров. 9 января в Луганске был застрелен командир инженерного взвода бригады "Призрак" Владимир Тимочкин (позывной Закат). А вчера вечером в Донецке у подъезда расстреляли заместителя командира батальона "Пятнашка" Алексея Кривулю (позывной Грин). Он воевал с первых дней в Славянске.

Характерно, что в СМИ "ЛДНР" об этих инцидентах даже не упоминают. Пишут только соратники в соцсетях. Раньше такие убийства списывали на происки украинских ДРГ, а теперь уже просто игнорируют, понимая, что все равно никто не верит.

В ОРДЛО продолжается отстрел полевых командиров

Facebook Дениса Казанского

В ОРДЛО продолжается отстрел полевых командиров

Facebook Дениса Казанского

В ОРДЛО продолжается отстрел полевых командиров

Facebook Дениса Казанского

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Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Место
Украина
Тег
ОРДЛО
Источник
Источник: Facebook Дениса Казанского
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