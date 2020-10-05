В "оранжевой" Полтаве отказались усилить карантин

Исполняющий обязанности городского головы, секретарь горсовета Полтавы Александр Шамота призвал горожан работать в обычном режиме, несмотря на требования оранжевой зоны, в которой отныне находится город.

Как написал чиновник на своей странице в Facebook, горсовет создал горячую линию юридической помощи, где в случае необходимости предпринимателям помогут обжаловать протокол об админнарушении в суде (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца экрана). Шамота заявил, что коронавирусная инфекция сегодня распространяется независимо от того, работают учреждения торговли и обслуживания или нет.

"Оранжевая зона – столичные чиновники во властных кабинетах, не могут аргументировать экономическую целесообразность карантина, но продолжают навязывать на местах закрытия и ограничения работы учреждений сферы обслуживания, спортивных учреждений и в транспорте. Компенсации за вынужденный простой предпринимателям, людям, которые потеряют работу ? Нет – не слышали. Надо признать, что коронавирусная инфекция сегодня распространяется независимо от того, работают учреждения торговли и обслуживания или нет – поэтому государство должно делать акцент на своевременной диагностике и лечении заболевших, а не сажать малый и средний бизнес под домашний арест ", – написал исполняющий обязанности мэра.

Он заверил, что ограничения в транспорте также не облегчают условия для работы людей, ведь деньги теряют и перевозчики, и городской бюджет, и люди, которые не могут добраться до работы. Поэтому Шамота призвал полтавчан работать в обычном режиме.

Также секретарь горсовета обнародовал видеообращение к жителям города.

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 5 октября, в Украине начало действовать новое разделение на карантинные зоны, введеое в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Его ввели на 14 дней. В частности, Полтава оказалась в оранжевой зоне.