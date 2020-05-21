В операционную госпиталя нужен аппарат: поможем собрать недостающую сумму
Репост, пожалуйста!!! В операционную очень нужен аппарат для проведения региональной анестезии раненым и травмированным воинам. Аппарат дорогой, вместе с набором игл стоит 45 тыс. У меня есть 15 тыс, остальное надо собрать.
Сегодня закупили раненым все необходимое и завезли в госпиталь. Не было у них ни соков, ни йогуртов, ни кофе, все быстро заканчивается. Ребята лежат без рук, ног, с другими тяжёлыми ранениями. А на фронте каждый день раненые, сегодня трое раненых и убитый комбат. Помогаем, кто чем может.
Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья