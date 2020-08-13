В ОП решительно обратились к Беларуси из-за задержанных украинцев
Украинская сторона обратилась к Беларуси с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими правоохранителями без каких-либо законных оснований, передает пресс-служба Офиса президента.
Ермак отметил: задержанные не нарушали законов Беларуси, не принимали участия в массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов.
"Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода свободного передвижения – базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо" , – сказал Ермак.
Руководитель Офиса президента отметил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий. Он также отметил, что Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Республикой Беларусь.
"Мы гораздо больше, чем просто соседи, – мы всегда были хорошими друзьями и партнерами", – заметил Ермак.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев отказаться от посещения Беларуси в связи с нестабильной ситуацией в этой стране.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Реуцкого и Васильева задержали 12 августа из-за того, что они стали свидетелями того, как в Минске задерживают человека, который просто переходил дорогу.
В Беларуси против них открыли уголовное производство по статье о массовых беспорядках, которая предусматривает от трех до восьми лет заключения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на задержание украинцев. Он предупредил, что наше государство будет действовать жестко, защищая права своих людей.
По словам Кулебы, украинский консул посетил два крупнейших центра содержания лиц в Минске, но никакой информации о возможном пребывании там украинцев получить не удалось.