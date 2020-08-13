В ОП решительно обратились к Беларуси из-за задержанных украинцев

Украинская сторона обратилась к Беларуси с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими правоохранителями без каких-либо законных оснований, передает пресс-служба Офиса президента.

Ермак отметил: задержанные не нарушали законов Беларуси, не принимали участия в массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов.

"Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода свободного передвижения – базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо" , – сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента отметил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий. Он также отметил, что Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Республикой Беларусь.

"Мы гораздо больше, чем просто соседи, – мы всегда были хорошими друзьями и партнерами", – заметил Ермак.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев отказаться от посещения Беларуси в связи с нестабильной ситуацией в этой стране.

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