В ОП предупредили об увеличении количества инфицированных COVID-19 вдвое всего за 25 дней – СМИ

В следующие 25 дней в Украине случаи инфицирования коронавирусом могут увеличиться в 2 раза по сравнению с сегодняшним днём, 22 октября.

Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews. Якобы такой прогноз экспертов был озвучен на закрытом заседании в Офисе президента.

"По нашей информации из Офиса президента, на закрытом заседании был озвучен прогноз экспертов по количеству заболевших COVID-19. В следующие 25 дней случаи инфицирования коронавирусом могут увеличиться в 2 раза по сравнению с сегодняшним днём", – сказано в сообщении.

Прогноз экспертов был озвучен на закрытом заседании в Офисе президента Telegram-канал PavlovskyNews

10 шагов по сдерживанию эпидемии COVID-19

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 22 октября, в Украине официально подтверждены 322 879 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7053 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.