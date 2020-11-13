В ОП опровергли "заоблачные тарифы" на лечение Зеленского в "Феофании"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает, что на лечение президента Владимира Зеленского от COVID-19 в больнице "Феофания" действуют "заоблачные тарифы".

Как сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина", такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности.

"Более того скажу, что в столице далеко не "Феофания" держит первенство по стоимости одного дня лечения коронавирусного пациента", – добавил Подоляк.

По его словам, единственное отличие пребывания Зеленского в "Феофании" от любого другого пациента – это наличие у него коммуникационного оборудования и линий спецсвязи для работы онлайн.

Подоляк напомнил, что стоимость одного дня пребывания президента в клинике, включая врачебное наблюдение, диагностические процедуры, использование клинических препаратов, составляет 7,8 тыс. грн, и это стандартный "лечебный пакет", который получает любой пациент.

"На сегодняшний день в "Феофанию" госпитализировано порядка 120 человек с коронавирусной инфекцией. И для каждого из них стоимость одного дня лечения составляет примерно такую же сумму. Небольшая итоговая разница определяется интенсивностью применения лечебных препаратов и несущественными изменениями в карте медпрепаратов", – подчеркнул он.

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