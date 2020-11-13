В ОП опровергли "заоблачные тарифы" на лечение Зеленского в "Феофании"
По словам Подоляка, в Киеве далеко не "Феофания" держит первенство по стоимости одного дня лечения коронавирусного пациента
На сегодняшний день в "Феофанию" госпитализировано порядка 120 человек с COVID-19
Зеленского отличает от других пациентов только наличие коммуникационного оборудования и линий спецсвязи
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает, что на лечение президента Владимира Зеленского от COVID-19 в больнице "Феофания" действуют "заоблачные тарифы".
Как сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина", такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности.
"Более того скажу, что в столице далеко не "Феофания" держит первенство по стоимости одного дня лечения коронавирусного пациента", – добавил Подоляк.
По его словам, единственное отличие пребывания Зеленского в "Феофании" от любого другого пациента – это наличие у него коммуникационного оборудования и линий спецсвязи для работы онлайн.
Подоляк напомнил, что стоимость одного дня пребывания президента в клинике, включая врачебное наблюдение, диагностические процедуры, использование клинических препаратов, составляет 7,8 тыс. грн, и это стандартный "лечебный пакет", который получает любой пациент.
"На сегодняшний день в "Феофанию" госпитализировано порядка 120 человек с коронавирусной инфекцией. И для каждого из них стоимость одного дня лечения составляет примерно такую же сумму. Небольшая итоговая разница определяется интенсивностью применения лечебных препаратов и несущественными изменениями в карте медпрепаратов", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, заболевшие коронавирусом, находятся на лечении в "Феофании".
Их разместили в изолированных палатах со специальной связью, рассказал советник Ермака Подоляк.
Между тем Зеленскому напомнили обещание запретить VIP-палаты для политиков в случае COVID-19.
Главный врач "Феофании" Игорь Семенов подтвердил, что Зеленский находится в больнице на тех же условиях, что и другие пациенты.