В ОП опровергли возможную поездку Зеленского и Ермака на Новый год в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак якобы планировали совершить поездку на Новый год в Объединенные Арабские Эмираты.

По информации OBOZREVATEL, Ермак должен был вылететь в ОАЭ 26 декабря, а глава государства через три дня – 29 декабря. Вернуться в Украину они должны были 7 января.

На наш запрос в ОП ответили, что комментировать эту информацию нет смысла, поскольку ни Ермак, ни Зеленский в ОАЭ не собираются.

Напомним, год назад после отдыха в Карпатах президент на 5 дней улетел в Оман. После публикации СМИ фото отдыха Зеленского Офис президента оправдал нахождение там визитом на высоком уровне.

При этом подчеркнли, что поездка хоть и государственная, но зачем-то оплаченная Зеленским лично из своего кармана. Возвращался глава государства, по информации СМИ, на частном самолете, стоимость аренды которого составила минимум 65 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский и Офис Президента собрались в короткий отпуск на Новый год. Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Она уточнила, что глава государства всегда остается на связи и при необходимости будет работать.