В ОП дали команду закрыть "Прямой", – Гончаренко

Оппозиционный телеканал "Прямой" хотят закрыть по приказу из Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Такая ситуация является прямой угрозой свободе слова в Украине.

Об этом на заседании комитета по вопросам свободы слова заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Я считаю, что все, что происходит вокруг телеканала "Прямой", а это уже не первый месяц – бесконечные проверки, какие-то следствия – все это касается почему-то одного телеканала в стране. Я не знаю, каким еще телеканалом интересуется ГБР", - подчеркнул депутат.

Он также озвучил собственные инсайды из Офиса президента о совещании, на котором якобы решался вопрос остановки вещания "Прямого".

"У меня есть информация от своих источников, которые меня не подводили, что было совещание в Офисе президента при участии силовиков, на котором была дана команда остановить вещание "Прямого" и был найден механизм – путем ареста имущества, продажи его через АРМА и изменения структуры собственников", – заявил Гончаренко.

Он подчеркнул: давление со стороны власти сейчас испытывают только те СМИ, которые позволяют себе критику действующего руководства государства.

"Очевидно, что механизм передачи телеканала как арестованного имущества в АРМА приводит в конце концов к ухудшению состояния свободы слова в стране. Потому что не преследуются те телеканалы, которые очень любит власть, а преследуются те телеканалы, которые власть критикуют", – отметил Гончаренко

Нардеп от "Европейской солидарности" призвал членов комитета по свободе слова выполнить свою миссию – и защитить демократию в Украине.

"Я считаю, что в ситуации с телеканалом "Прямой" очень важна позиция комитета по вопросам свободы слова, хотя бы с точки зрения контроля за этим, соответствующих обращений, чтобы это вышло на уровень парламентского контроля за соблюдением свободы слова в ситуации с конкретным телеканалом, который, по моему мнению, и по данным моих источников сегодня целенаправленно преследуется", – отметил депутат.

Генеральный продюсер "Прямого" Светлана Орловская, в свою очередь, отметила, что телеканал обратился в комитет по вопросам свободы слова и информации, потому что с лета прошлого года ведется целенаправленная атака на "Прямой".

Ссылаясь на собственные источники, Орловская рассказала, что ГБР снова направило представление о проведении новых обысков на телеканале "Прямой". При этом она еще раз обратила внимание, что Бюро нарушает процессуальные требования, обращаясь к скандальному Печерскому суду Киева, хотя по закону должно обращаться по месту своего расположения в Шевченковский суд.

Орловская также добавила, что сейчас Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания также стал действенным политическим инструментом на пути к уничтожению и лишению вещания телеканала "Прямой".

"Собственно, уже с начала года был назначен проверки, и Нацсовет, проводя эти проверки, рассматривая эти вопросы, не смогл рассмотреть вопрос, который мы выносили о переоформлении лицензии еще в декабре прошлого года. И самое главное то, что произойдет завтра, мы в этом абсолютно убеждены, Нацсовет на заседании собирается лишить лицензии на вещание радиостанции Прямого ФМ", – рассказала она.

Орловская отметила, что Нацсовет полностью доукомплектован командой Зеленского и поэтому может принять соответствующее решение.

"Я считаю, что украинская власть должна избегать авторитарных практик, которые она сейчас осуществляет. И любое вмешательство в деятельность канала является недопустимым, будь то с помощью ГБР или с помощью Нацсовета. Если это позорное преследование, основанное на политической мотивации, продолжится – это будет личной заслугой гаранта прав и свобод Украины, президента Владимира Зеленского", - сказала генпродюсер телеканала.

Ранее экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий также заявлял о давлении со стороны руководства ГБР, в частности первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова, которое давало указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен был прекратить свою деятельность.

Кроме того, СМИ цитировали руководителя следственной группы ГБР Олега Корецкого, который заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

В защиту "Прямого" высказался народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко, который отметил неприемлемость ситуации, когда "Прямой", который является лидером среди информационных телеканалов, находится под ударом власти, из-за позиции, которую он транслирует.

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