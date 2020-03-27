Главная Новости
27 марта • обновлено в 20:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В ООС запретят пересекать линию разграничения из трех областей

486
Читать материал на украинском

С субботы, 28 марта, в зоне ООС запретят пересекать линию проведения операции со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вадим Троян, передает пресс-служба МВС.

Ограничения введут с 8:00. Также будут усилены все блокпосты, на на 7 из них полицейские начнут проводить температурный скрининг. В то же время проезд будет разрешен гражданам и автомобилям, которые обеспечивают логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

Въезд волонтеров, журналистов и других граждан будет осуществляться только по согласованию со стороны командования ООС.

Из-за COVID-19 в ООС запретят пересекать линию разграничения

Из-за COVID-19 в ООС запретят пересекать линию разграничения

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения боевых действий на Донбассе катастрофически не хватает масок, перчаток, защитных костюмов и антисептиков.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Вадим Троян
Место
Украина
Теги
ООС вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги