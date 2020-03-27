В ООС запретят пересекать линию разграничения из трех областей

С субботы, 28 марта, в зоне ООС запретят пересекать линию проведения операции со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

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Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вадим Троян, передает пресс-служба МВС.

Ограничения введут с 8:00. Также будут усилены все блокпосты, на на 7 из них полицейские начнут проводить температурный скрининг. В то же время проезд будет разрешен гражданам и автомобилям, которые обеспечивают логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

Въезд волонтеров, журналистов и других граждан будет осуществляться только по согласованию со стороны командования ООС.

Из-за COVID-19 в ООС запретят пересекать линию разграничения

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения боевых действий на Донбассе катастрофически не хватает масок, перчаток, защитных костюмов и антисептиков.

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