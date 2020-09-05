В ООС объяснили угрозы Пушилина атаковать ВСУ

Заявление так называемого председателя "ДНР" Дениса Пушилина по оборудованию украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области с соответствующими координатами не соответствует действительности.

Об этом сообщил в Facebook Операции Объединенных сил командующий генерал-лейтенант Владимир Кравченко, отметив, что была проведена проверка фактов.

"Обвинение не соответствует действительности и является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 Трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

В ООС отметили, что за указанный период в районе населенного пункта Шумы соблюдался режим тишины.

"В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами", – сообщили в ООС.

В "ДНР" сделали фейковое заявление, чтобы сорвать догоренности. Facebook Операции Объединенных сил

Украина готова открыть ответный огонь для защиты своей территории. Facebook Операции Объединенных сил

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