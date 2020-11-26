В ООН предупредили о реальной опасности для украинских Карпат

Исполнительный директор программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен предупредила страны Карпатского региона о серьезных угрозах из-за вырубки лесов, а также изменения климата.

По ее словам, в частности в Украине он сейчас находится в реальной и непосредственной опасности. Об этом она сказала на встрече с представителями нашей страны, а также Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии и Словакии, говорится на сайте UNEP.

"Не обманывайтесь... Пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы", – отметила Андерсен.

Она подчеркнула, что такая деятельность имеет множество последствий. И в качестве примера напомнила о разрушительных наводнениях, которые за последние годы пережила Украина.

"Села и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли. Наводнения частично связаны с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнения" , – отметила представительница ООН.

Андерсен добавила, что, например, Румынии незаконные рубки за последние 20 лет обошлись в более чем €5 миллиардов. Поэтому она призвала стороны укреплять верховенство права для обеспечения защиты окружающей среды, а также увеличить трансграничное сотрудничество и активизировать борьбу с изменениями климата.

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