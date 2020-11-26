В ООН предупредили о реальной опасности для украинских Карпат
Леса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью
По мнению представителей UNEP, причиной тому – вырубка леса и изменения климата
А один из примеров последствий – разрушительные наводнения, которые за последние годы пережила наша страна
Исполнительный директор программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен предупредила страны Карпатского региона о серьезных угрозах из-за вырубки лесов, а также изменения климата.
По ее словам, в частности в Украине он сейчас находится в реальной и непосредственной опасности. Об этом она сказала на встрече с представителями нашей страны, а также Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии и Словакии, говорится на сайте UNEP.
"Не обманывайтесь... Пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы", – отметила Андерсен.
Она подчеркнула, что такая деятельность имеет множество последствий. И в качестве примера напомнила о разрушительных наводнениях, которые за последние годы пережила Украина.
"Села и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли. Наводнения частично связаны с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнения" , – отметила представительница ООН.
Андерсен добавила, что, например, Румынии незаконные рубки за последние 20 лет обошлись в более чем €5 миллиардов. Поэтому она призвала стороны укреплять верховенство права для обеспечения защиты окружающей среды, а также увеличить трансграничное сотрудничество и активизировать борьбу с изменениями климата.
Как сообщал OBOZREVATEL:
основатель Kobryn Studio Андрей Кобрин с единомышленниками сняли фильм, посвященный наводнениям в Карпатах в 2020-м и их предпосылкам. Картина в рамках проекта "Задыхаюсь!" посвящен страшным последствиям уничтожения карпатских лесов и необходимости остановить неконтролируемую вырубку в шаге от экологической катастрофы.
Вскоре активист Андрей Кобрин, который последовательно отстаивает необходимость сохранения зеленых насаждений в Карпатах, зарегистрировал петицию на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Он попросил его остановить экологическую катастрофу в Карпатском регионе.