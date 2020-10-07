В ООН назвали количество жертв коронавируса в ОРДЛО

Мария Шевчук Общество 09:39, 7.10.2020 Обновлено: 10:01, 7.10.2020

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей подтверждено 4888 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН в пресс-релизе, обнародованном 6 октября. По данным организации, в ОРДЛО за время пандемии умерло от болезни 265 человек.

Там также отметили, что на оккупированных территориях Донбасса ежедневно госпитализируют более 700 пациентов, а продолжительность лечения становится длиннее.

В ООН допустили, что с наступлением зимы ситуация с коронавирусом в ОРДЛО может ухудшиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 7 октября, в Украине официально подтверждено 239 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4753 – обнаружены за минувшие сутки, что является новым антирекордом.

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