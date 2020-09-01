В ООН назвали "единственный мирный путь" для Донбасса.

В ООН заявили, что Минские соглашения остаются единственной основой для достижения мира на Донбассе, не смотря на то, что они не всегда выполняются.

Об этом сообщает Центр новостей ООН. Так, в понедельник, 31 августа, в Генасамблее представили доклад о работе Совета Безопасности в 2019 году, в частности по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

О ситуации в Украине докладывали помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Они сообщали Совету о том, что Минские соглашения, хотя они во многом не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, от начала российской агрессии на Донбассе в апреле 2014 года и до 10 августа 2020 году Вооруженные силы Украины понесли безвозвратные потери в количестве 2659 человек. Еще 10 130 защитников получили ранения, выполняя свои служебные обязанности.

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