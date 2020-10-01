В октябре Украину ждут ливни и засуха: синоптик сделал прогноз на месяц

Погода в Украине в октябре будет довольно теплой и дождливой.

Кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич написал в Facebook, что в октябре температурный фон на большей части Европы и Украины будет выше нормы (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

"Отклонение среднемесячной температуры от климатических показателей составит +2...+4 градуса. Теплее всего будет в восточных и южных областях Украины", – отметил он.

Вместе с этим ожидается довольно активная циклоническая деятельность, за счет чего количество осадков почти по всей территории Украины будет выше нормы на 50-100%, особенно в западных областях.

В юго-восточной части дождей будет мало, поэтому продолжится экстремальная засуха, которая в этом регионе продолжается с августа.

В целом, на Европейском континенте будет доминировать поле пониженного давления с центром минимального геопотенциала над Британскими островами. Вероятность арктических или ультраполярних вторжений минимальна.

Facebook Игоря Кибальчича

Facebook Игоря Кибальчича

Facebook Игоря Кибальчича

Facebook Игоря Кибальчича

Facebook Игоря Кибальчича

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в октябре в Украине будет настоящая осенняя погода со всеми своими капризами. Украинцев ждут как теплые солнечные дни, так и мрачные – с дождями и холодными ветрами.