В октябре Украину ждут ливни и засуха: синоптик сделал прогноз на месяц

Погода в Украине в октябре будет довольно теплой и дождливой.

Кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич написал в Facebook, что в октябре температурный фон на большей части Европы и Украины будет выше нормы (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

"Отклонение среднемесячной температуры от климатических показателей составит +2...+4 градуса. Теплее всего будет в восточных и южных областях Украины", – отметил он.

Вместе с этим ожидается довольно активная циклоническая деятельность, за счет чего количество осадков почти по всей территории Украины будет выше нормы на 50-100%, особенно в западных областях.

В юго-восточной части дождей будет мало, поэтому продолжится экстремальная засуха, которая в этом регионе продолжается с августа.

В целом, на Европейском континенте будет доминировать поле пониженного давления с центром минимального геопотенциала над Британскими островами. Вероятность арктических или ультраполярних вторжений минимальна.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в октябре в Украине будет настоящая осенняя погода со всеми своими капризами. Украинцев ждут как теплые солнечные дни, так и мрачные – с дождями и холодными ветрами.