В оккупированном Севастополе Сталин и Ленин "поздравили" горожан с Новым годом. Фото

Карина Бондаренко Общество 07:15, 8.12.2020 Обновлено: 08:13, 8.12.2020

В центре временно оккупированного Россией Севастополя появилось поздравление с Новым годом с изображениями Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Банер повесили рядом с офисом местной ячейки Коммунистической партии Российской Федерации, сообщает "Крым Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Между портретами Сталина и Ленина на новогоднем поздравлении изображена советская награда "Орден Победы". Под ней написано "С Новым годом!".

Сталин и Ленин "поздравили" с Новым годом.
ru.krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Крыму устроили очередную пропагандистскую акцию с привлечением детей в честь 79-й годовщины со дня начала немецко-советской войны. Их нарядили в военную форму и согнали в блиндаж.

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