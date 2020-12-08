В оккупированном Севастополе Сталин и Ленин "поздравили" горожан с Новым годом. Фото

В центре временно оккупированного Россией Севастополя появилось поздравление с Новым годом с изображениями Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Банер повесили рядом с офисом местной ячейки Коммунистической партии Российской Федерации, сообщает "Крым Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Между портретами Сталина и Ленина на новогоднем поздравлении изображена советская награда "Орден Победы". Под ней написано "С Новым годом!".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Крыму устроили очередную пропагандистскую акцию с привлечением детей в честь 79-й годовщины со дня начала немецко-советской войны. Их нарядили в военную форму и согнали в блиндаж.