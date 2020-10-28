В Крыму зафиксировали вспышку COVID-19 в психбольнице

Из-за массового заражения коронавирусом в психоневрологической больнице №1 в Симферополе развернули госпиталь на 60 коек.

Об этом сообщила глава так называемого управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции 28 октября, пишут "Крым.Реалии".

Причиной вспышки чиновница назвала "низкую настороженность медперсонала", когда при приеме на лечение в данное учреждение от больных не требовали данные по обследованию на COVID-19.

По информации самопровозглашенного "премьера" Крыма Сергея Аксенова в соцсети, за минувшие сутки, 27 октября, на оккупированном полуострове зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период пандемии – 4998 человек, скончались от коронавируса 123 пациента.

Аксенов озвучил статистику заболеваемости в оккупированном Крыму Facebook Сергей Аксенов

Данные оккупационных властей Крыма и Севастополя о заболеваемости COVID-19 не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. По мнению правозащитников, данная статистика существенно занижена.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинский независимый морской профсоюз направил обращение в международные организации, в котором заявил об усилении рисков для экологии и населения Азово-Черноморского бассейна после оккупации Крыма.