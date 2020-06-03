На территории временно оккупированной Донецкой области расклеили агитационные листовки с проукраинскими лозунгами.

Они появились после тайных собраний местных жителей, на которых были созданы так называемые оппозиционные силы под названием "Комитет освобождения Донбасса", сообщает "Спецкор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На листовках на русском патриоты распечатали такие тезисы: "Украина – вернись", "Не забудем, не простим! Низкий уровень медицины и уничтожение угольной промышленности", "Российский оккупант, если не способен прокормить людей – прочь из Украины" и "Донбасс шестой год не Россия, пора возвращаться домой!".

В оккупированном Донецке развесили проукраинские листовки Скриншот из видео

В оккупированном Донецке развесили проукраинские листовки Скриншот из видео

В оккупированном Донецке развесили проукраинские листовки Скриншот из видео

Провисели листовки по городу только до конца суток. Отмечается, что оккупанты сорвали их и поблизости устроили засады, чтобы вычислить украинских активистов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что зарплаты в "ДНР" сравнили с украинскими. Стало известно, на какие средства вынуждены жить люди.