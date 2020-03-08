Бросали бутылки на камеру: в Донецке опозорились "открытием" мусорного бака

В одном из спальных районов оккупированного Донецка состоялось "торжественное открытие" мусорного контейнера по сбору пластиковых бутылок.

Как сообщает сайт 062 освещать "мероприятие" приехало телевидение. В издании отметили, что жильцы близлежащих домов в социальных сетях называли "открытие" мусорника цирком.

"Капец какой-то. Сегодня в нашем дворе – телевидение приехало и 10 человек бездельников на полчаса ради установки сетки для пластиковых бутылок. Это цирк просто", – написали жители микрорайона.

62.ua

Они отметили, что сначала поставили контейнер, потом бегали по мусорникам и искали пластиковые бутылки.

"Потом на камеру их бросили в контейнер 2 мужика, руки друг другу пожали. Камера по всему двору бегала, не знали, с какой стороны лучше снимать, потом достали эти 2 несчастные бутылки из контейнера и опять на камеру пошли бросать с рукопожатиями и обниманиями", – писали в сети.

62.ua

62.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали видео с помещения некогда многолюдного, а ныне совсем опустевшего железнодорожного вокзала в оккупированном Донецке.

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