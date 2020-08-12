В оккупированной Горловке установили стелу о любви к России

В оккупированной Горловке установили стелу о любви к стране-оккупанту. Twitter Анатолий Штирлиц

В центре оккупированной российскими войсками Горловки недалеко от местной администрации появилась инсталляция “Я люблю Россию”.

Об этом сообщил в Twitter Анатолий Штирлиц. Также информация появилась и на информационных ресурсах террористов.

Возле металлических букв и сердца с ножками установили флаги “ДНР” и России.

"Оккупированная Горловка. Еще до полного счастья не хватает Вольдемара", – написал Штирлиц.

Местное издание террористов Горловка News, сообщило, что сотрудникам КП "Донэкотранс" потребовалось "около месяца кропотливого и тяжёлого труда", чтобы изготовить конструкцию.

В центре Горловки появилась металлическая инсталляция (Twitter Анатолий Штирлиц)

Как сообщал OBOZREVATEL, кадровый российский военный Роман Титов, назначенный командиром одного из подразделений террористов "ДНР", устроил обстрел трамвайно-троллейбусного депо в оккупированной Горловке. Это было сделано из-за дележа бизнеса с "мэром" захваченного города.