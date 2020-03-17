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17 марта • обновлено в 17:27
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В "Охматдете" отменили операции из-за коронавируса: названы сроки

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Национальная детская специализированная больница МОЗ Украины "Охматдет" приостановила прием пациентов на плановые оперативные вмешательства и ограничила посещения пациентов.

Об этом говорится на странице "Охматдета" в Facebook. В частности, ограничения будут действовать с 19 марта по 3 апреля.

"На период с 19.03.20р. По 3.04.20 г. (период может быть продлен) наша больница прекращает плановый прием пациентов, плановые оперативные вмешательства и плановые консультации в поликлинике. В том числе с 17.03.20 г. будет существенно ограничено посещение пациентов, находящихся в стационаре, – для безопасности пациентов", – говорится в сообщении.

В "Охматдете" отменили операции из-за коронавируса: названы сроки

В учреждении отметили, что больница не ведет прием инфекционных больных, поэтому с симптомами любых ОРВИ необходимо обращаться к семейному врачу или при необходимости в инфекционные стационары, которые определены как базовые по городу Киеву – это Киевская городская детская клиническая больница № 1, Киевская городская детская клиническая больница № 2, Киевская городская детская клиническая инфекционная больница.

В "Охматдете" отметили, что в этих больницах экспресс-тесты на Covid-19 проводятся исключительно по медицинским показаниям и бесплатно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения заявили, что планируют отложить плановые операции, чтобы освободить медицинские учреждения для возможной помощи украинцам в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
Тег
Охматдит
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Если она не принимает инфекционных, то почему операции отменили? Наверно этот приказ не должен был касаться специализированных больниц, не принимающих пациентов с ОРВИ.
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