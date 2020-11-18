Мендель рассказала о состоянии больного COVID-19 Зеленского

Президент Владимир Зеленский чувствует себя лучше и продолжает работать.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии "Укринформу". Она проинформировала, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак также выздоравливает.

"Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается с каждым днем. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать", – уточнила она.

В частности, Зеленский проводит селекторные совещания и делает международные телефонные звонки.

По словам Мендель, на этой неделе запланированы события с участием президента в онлайн-режиме.

Она выразила надежду, что Зеленский и Ермак скоро вернутся к работе в обычном режиме.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что главный врач Феофании Игорь Семенов отметил, что Зеленский находится в больнице на тех же условиях, что и другие пациенты. Сумма содержание президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусом – в среднем 7,8 тыс. грн в день. По словам врача, глава державы чувствует себя хорошо, пока нет никаких признаков осложнения болезни. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление, сказал он.