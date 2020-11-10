В одной области Украины зафиксировали менее 100 новых больных COVID-19

За минувшие сутки, 9 ноября, коронавирусом в Кировоградской области заразились 62 человека, что стало самым низким приростом больных COVID-19 в Украине.

Всего в регионе инфицировано 3 204 человек, что также является самым низким количеством зараженных в стране. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

От коронавируса на Кировоградщине скончались 107 больных (+3 за сутки), выздоровел 1 581 пациент (+32 за сутки).

Стоит отметить, что с начала ноября в регионе только один раз зарегистрировали более 100 новых зараженных за сутки. Так, 7 ноября в области заболели 127 человек. При этом 3 ноября зафиксировали всего 21 зараженного.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 10 ноября, в Украине официально подтверждены 479 197 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 179 – обнаружены за прошедшие сутки.