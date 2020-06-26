В одной области Украины за сутки не нашли новых больных COVID-19

В течение суток 25 июня в Украине, несмотря на новый антирекорд коронавируса, не зафиксировано ни одного инфицирования только в Запорожской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства здравоохранения Украины. Также в регионе за сутки никто не умер.

По состоянию на утро, 26 июня, в области коронавирус лабораторно подтвердили у 561 человека. Из них – 57 детей, 75 – медработников. Всего зарегистрировано 17 летальных случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 26 июня, в Украине официально подтверждены 41 117 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 109 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом.