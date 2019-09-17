В одной из областей Украины задумали избавиться от районов: что произошло

На Закарпатье депутаты областного совета предложили уменьшить количество районов с 13 до 4 штук.

Вопрос о переделе территории области выдвинули эксперты на круглом столе "Формирование нового районного деления в Закарпатской области", передает "Укринформ".

Предлагается укрупнить административно-территориальные единицы области, создав Ужгородский, Мукачевский, Хустский и Тячевский районы.

Депутат Закарпатского областного совета Андрей Шекета отметил, что до прихода советской власти, территория современного Закарпатья была разделена именно на 4 комитата.

"В целом речь идет или о 4 районах, или о 3 – как было предложено накануне одним из экспертов Минрегиона Юрием Ганущаком. В области видение экспертов пока такое, что на Закарпатье нужно создать из 13 существующих именно четыре новые районы, а именно: Ужгородский, Мукачевский, Хустский и Тячевский", – отметил он.

Депутат пояснил, что такое же количество укрупненных районов логично выглядело бы и сейчас, несмотря на логистическую инфраструктуру, плотность заселения территории, расстояния между населенными пунктами и тому подобное.

Заседание Закарпатской ОГА

Заседание Закарпатской ОГА

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