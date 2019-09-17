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17 сентября • обновлено в 16:37
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В одной из областей Украины задумали избавиться от районов: что произошло

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На Закарпатье депутаты областного совета предложили уменьшить количество районов с 13 до 4 штук.

Вопрос о переделе территории области выдвинули эксперты на круглом столе "Формирование нового районного деления в Закарпатской области", передает "Укринформ".

Предлагается укрупнить административно-территориальные единицы области, создав Ужгородский, Мукачевский, Хустский и Тячевский районы.

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Депутат Закарпатского областного совета Андрей Шекета отметил, что до прихода советской власти, территория современного Закарпатья была разделена именно на 4 комитата.

"В целом речь идет или о 4 районах, или о 3 – как было предложено накануне одним из экспертов Минрегиона Юрием Ганущаком. В области видение экспертов пока такое, что на Закарпатье нужно создать из 13 существующих именно четыре новые районы, а именно: Ужгородский, Мукачевский, Хустский и Тячевский", – отметил он.

Депутат пояснил, что такое же количество укрупненных районов логично выглядело бы и сейчас, несмотря на логистическую инфраструктуру, плотность заселения территории, расстояния между населенными пунктами и тому подобное.

Заседание Закарпатской ОГА

Заседание Закарпатской ОГА

Заседание Закарпатской ОГА

Заседание Закарпатской ОГА

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер праворадикальной националистической партии Венгрии "Йоббик" Томаш Шнайдер выступил за территориальную автономию украинского Закарпатья.

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Место
Украина Ужгород
Тег
карта Украины
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70rus xxx
70rus xxx
Венгры что то задумали.
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